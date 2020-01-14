Жириновский объяснил слова о «холопах» в центре Москвы

Владимир Жириновский посетил новогоднюю ярмарку на Красной площади, где раздавал деньги «крепостным и холопам».Фото: YouTube/UCIU47nLqTCflsNmkCniPjzA

Владимир Жириновский посетил новогоднюю ярмарку на Красной площади, где раздавал деньги «крепостным и холопам».Фото: YouTube/UCIU47nLqTCflsNmkCniPjzA

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не увидел в слове «холоп» ничего оскорбительного.

«При царе это было сословие. Других не было. Не было пролетариата, ничего не было. Были холопы. Я объясняю, что такое «холоп», и мне говорят, что я кого-то оскорбляю. Совсем уже?», – сказал политик, сообщает РЕН ТВ.

Ранее глава комиссии Госдумы по этике Отари Аршба заявил, что поведение лидера ЛДПР Владимира Жириновского обязательно обсудят после 13 января.

Напомним, накануне Владимир Жириновский посетил новогоднюю ярмарку на Красной площади, где раздавал деньги «крепостным и холопам».

Все это транслировалось в прямом эфире в официальном Instagram политика, а после видеозапись опубликовали на YouTube. На кадрах ролика видно, что Жириновский буквально «направо и налево» раздает собравшимся вокруг него людям деньги.

«Детям, инвалидам, крепостным, холопам», — приговаривал лидер ЛДПР. Отметим, что это не первая «акция» политика: Жириновский уже раздавал прохожим сувениры и чебуреки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Жириновский вынес на обсуждение идею сделать новогодние выходные трехдневными, объявив нерабочим днем 31 декабря.