Жириновский предложил сделать новогодние каникулы трехдневными

Жириновский предложил сделать новогодние каникулы трехдневными
Владимир Жириновский. Фото: ldpr.ru

По мнению депутата Госдумы Владимира Жириновского, россияне слишком много отдыхают. Он предложил президенту РФ Владимиру Путину сократить новогодние каникулы.

По мнению лидера партии ЛДПР, необходимо сделать 31 декабря выходным днем. И отметил, что в некоторых регионах России такие изменения уже приняты. В качестве примера можно привести Ленобласть, где губернатор Александр Дрозденко сделал местным жителям праздничный подарок.

Как сообщили «РИА Новости», Жириновский добавил, что вместе с тем можно сократить январские каникулы. Уже 3-го числа он предложил отправить граждан на работу, а остальные дни предложил добавить к отпуску.

Мнение Путина на такое предложение пока неизвестно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Владимир Жириновский предложил создать торговые точки, где будут продаваться продукты с истекающим сроком годности.

31 декабря владимир жириновский новогодние праздники
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