Жириновский предложил сделать новогодние каникулы трехдневными

По мнению депутата Госдумы Владимира Жириновского, россияне слишком много отдыхают. Он предложил президенту РФ Владимиру Путину сократить новогодние каникулы.

По мнению лидера партии ЛДПР, необходимо сделать 31 декабря выходным днем. И отметил, что в некоторых регионах России такие изменения уже приняты. В качестве примера можно привести Ленобласть, где губернатор Александр Дрозденко сделал местным жителям праздничный подарок.

Как сообщили «РИА Новости», Жириновский добавил, что вместе с тем можно сократить январские каникулы. Уже 3-го числа он предложил отправить граждан на работу, а остальные дни предложил добавить к отпуску.

Мнение Путина на такое предложение пока неизвестно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Владимир Жириновский предложил создать торговые точки, где будут продаваться продукты с истекающим сроком годности.