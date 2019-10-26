Жириновский предложил создать торговые точки с просрочкой

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил создать торговые точки, где будут реализовываться продукты с истекающим сроком годности.

Он отметил, что ежегодно в России уничтожаются сотни тонн просроченных продуктов. Политик считает, что эти товары нужно продавать по сниженной цене.

«Условно говоря, хлеб не по 40, а по 10 рублей», — написал он в Twitter.

Также он отметил, что необходимо «заботиться о бедных».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат Госдумы Виталий Милонов в своем письме к главе Минпромторга Денису Мантурову предложил ограничить в России продажу детского шампанского и жевательных сигарет. Милонов считает, что эти товары формируют у детей идеалы взрослой вульгарности с ранних лет.