Милонов просит ограничить продажу детского шампанского в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов в своем письме к главе Минпромторга Денису Мантурову предложил ограничить в России продажу детского шампанского и жевательных сигарет.

Милонов считает, что эти товары формируют у детей идеалы взрослой вульгарности с ранних лет, сообщает РИА «Новости». Кроме того, он предложил ввести такие же ограничения в отношении детской косметики и татуировок, потому что они, по его мнению, в раннего возраста внушают представления об искажении внешности.

В связи с этим парламентарий просит рассмотреть возможность ограничения продажи этих товаров «ввиду их реальной опасности для здорового развития юных соотечественников».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением об увеличении популяции белок в парках и скверах Петербурга.