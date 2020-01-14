Суд в США обязал Telegram предоставить информацию по продажам криптовалюты

Суд в США обязал Telegram предоставить информацию по продажам криптовалюты
Павел Дуров. Архив. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram предоставить к 26 февраля данные банковских операций по продаже криптовалюты.

Об этом свидетельствует решение судьи (.pdf), подписанное 13 января.

Ранее комиссия по ценным бумагам США подала иск о недопущении ICO Telegram Group. Власти США добились разрешения по приостановке ICO Telegram Павла Дурова. В рамках первичного размещения активов, номинированных в криптовалютах, компания Дурова уже собрала $1,7 млрд.

В настоящее время Telegram не может продавать или распространять свои токены на американском рынке. Согласно информации на официальном сайте комиссии, Telegram Group Inc и ее «дочка» TON Issuer Inc нарушили Закон о ценных бумагах США. Речь идет о нескольких пунктах положения раздела 5.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дуров отрицательно отозвался о WhatsApp. Он отметил, что у мессенджера имеются проблемы с безопасностью данных пользователей.

telegram криптовалюта суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В новогодние праздники в Петербург по М-11 въехало более 105 тыс. автомобилей
СКА объявил состав на матч с рижским «Динамо»
Суд в США обязал Telegram предоставить информацию по продажам криптовалюты
В Китае умерла студентка, которая пять лет питалась рисом и чили
«Вконтакте» обещает устранить неполадки в ближайшее время
Бывший полковник Захарченко устроил драку в колонии
В Мурино каршеринговый Renault утонул в огромной луже
Бывшую подозревают в удушении мужчины в Гатчине