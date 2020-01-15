Ушел из жизни тренер паралимпийской сборной по плаванию Вадим Морозов

Ушел из жизни тренер паралимпийской сборной по плаванию Вадим Морозов
Вадим Морозов умер на 51-м году жизни. Фото: Pixabay

Ушел из жизни тренер паралимпийской сборной РФ по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Вадим Морозов.

Заслуженный тренер России скончался на 51-м году жизни. Точная причина его смерти не называется.

Как сообщили на сайте Паралимпийского комитета РФ, Морозов посвятил тренерской деятельности большую часть своей жизни, он стоял у истоков плавания лиц с ПОДА в стране.

Представители ПКР уже выразили соболезнования членам семьи тренера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о смерти режиссера фильма «Приключения Электроника». Константин Бромберг скончался в 81 год в Америке.

Морозов смерть тренер
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Ушел из жизни тренер паралимпийской сборной по плаванию Вадим Морозов
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