Ушел из жизни тренер паралимпийской сборной по плаванию Вадим Морозов

Вадим Морозов умер на 51-м году жизни. Фото: Pixabay

Вадим Морозов умер на 51-м году жизни. Фото: Pixabay

Ушел из жизни тренер паралимпийской сборной РФ по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Вадим Морозов.

Заслуженный тренер России скончался на 51-м году жизни. Точная причина его смерти не называется.

Как сообщили на сайте Паралимпийского комитета РФ, Морозов посвятил тренерской деятельности большую часть своей жизни, он стоял у истоков плавания лиц с ПОДА в стране.

Представители ПКР уже выразили соболезнования членам семьи тренера.

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