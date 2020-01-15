Россия заняла второе место в американском рейтинге лучших стран мира

Российская Федерация заняла второе место в рейтинге самых могущественных стран со всего мира по итогам минувшего года.

Второе место России присудили авторы рейтинга из американского журнала US News & World Report. Лидирующее место, по версии издания, сохранили Соединенные Штаты Америки, а третье досталось Китаю. Полный перечень самых могущественных стран опубликован на сайте US News & World Report.

Этот рейтинг является частью более обширного списка лучших стран мира, где первое место занимает Швейцария, второе — Канада, а тройку замыкает Япония. России досталось 23 место.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Bloomberg представил список самых разбогатевших за год миллиардеров в России.