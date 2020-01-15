Названы самые необычные имена для детей в 2019 году

Большинство родителей выбирают традиционные имена, но встречаются и очень интересные.

Об этом стало известно сегодня, 15 января. Обо всем сообщает Комитет по делам записи актов гражданского состояния Петербурга. В 2019 году в Северной столице выписали почти 60 тысяч свидетельств о рождении. Чаще всего малышей называли Александр, Михаил, Максим, Артем, Иван. Девочек же предпочитают называть София, Алиса, Мария, Анна и Анастасия.

Некоторые родители любят креативить и выбирают нестандартные имена. В 2019 году в России родились Амур, Север, Олимпия, Искра и Цветана.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты назвали самые редкие имена для детей в России.