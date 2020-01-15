Петербуржец сядет на восемь лет за убийство соседа

Мужина отправили в колонию за убийство. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Мужина отправили в колонию за убийство. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петербурге суд признал виновным жителя Выборгского района за убийство мужчины. Его приговорили к восьми годам лишения свободы.

Как сообщает городская прокуратура, суд установил, что между жителями одного дома в Выборгском районе возник конфликт. Обвиняемый, в состоянии алкогольного опьянения, сначала избил своего оппонента кулаками, а после три раза ударил ножом в область живота. Мужчина скончался на месте происшествия.

Подсудимый отказывался признавать умысел на убийство и оправдывал свои действия самообороной.

В итоге Выборгский районный суд признал мужчину виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы в ИК строгого режима. С подсудимого также взыскали 1 млн рублей за моральный вред.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга получил восемь лет строго режима за жестокое убийство своей жены.