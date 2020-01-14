Житель Петербурга получил восемь лет строго режима за жестокое убийство своей жены

Обвиняемый злоупотреблял крепкими алкогольными напитками, в результате чего между ним и его женой произошла ссора. Фото: Baltphoto

Обвиняемый злоупотреблял крепкими алкогольными напитками, в результате чего между ним и его женой произошла ссора. Фото: Baltphoto

Суд приговорил жителя Петербурга к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть

Суд установил, что в декабре прошлого года обвиняемый злоупотреблял крепкими алкогольными напитками, в результате чего между ним и его женой произошла ссора. Когда потерпевшая собиралась на прогулку с собакой, он набросился на нее и нанес ей тупым твердым предметом не менее 24 ударов в области головы и туловища, а также не менее двух раз ударил ножом по ногам, сообщили в прокуратуре Петербурга. Женщина скончалась на месте от полученных ран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге Колпинский районный суд приговорил местного жителя к 10,5 года колонии строгого режима за жестокое убийство. В момент преступления он был в нетрезвом виде.