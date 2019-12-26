Жителю Колпино дали 10 лет «строгача» за жестокое убийство в коммуналке

Подсудимый нанес 23 удара ножом в голову и тело потерпевшего. Фото: pixabay

Подсудимый нанес 23 удара ножом в голову и тело потерпевшего. Фото: pixabay

В Петербурге Колпинский районный суд приговорил местного жителя к 10,5 года колонии строгого режима за жестокое убийство. В момент преступления он был в нетрезвом виде.

Трагедия случилась 14 октября прошлого года в коммунальной квартире на бульваре Трудящихся. Согласно данным следствия, подсудимый, на почве личных неприязненных отношений, нанес 23 удара ножом в голову и тело потерпевшего. Травмы были несовместимы с жизнью.

После этого мужчина ударил ножом в руку другому потерпевшему.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, подсудимый вину не признал. Суд отправил его в исправительную колонию строгого режима сроком на 10,5 лет .

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