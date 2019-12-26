Школьница выбежала на дорогу и попала под колеса Kia на Партизана Германа

В результате ДТП ребенок попал в больницу, Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В результате ДТП ребенок попал в больницу, Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге на Партизана Германа произошло ДТП с участием ребенка. Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести.

Все произошло сегодня, 26 декабря, в 13:55. 7-летняя девочка неожиданно выбежала на дорогу вне зоны пешеходного перехода, когда ее сбил легковой автомобиль Kia. За рулем иномарки находилась женщина.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу и области, в результате ДТП ребенок оказался в больнице.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об эвакуации детей из школ и детсадов.