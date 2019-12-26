В Петербурге «минеры» выгоняют школьников и детсадовцев на улицу

В Северной столице продолжают «минировать» школы и дошкольные образовательные учреждения.

По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», сегодня утром, 26 декабря, сообщения о заминировании поступили в 6 школ и 3 детсада.

Речь идет о школе №109 на Омской улице, школе №133 на улице Петра Смородина, лицее №533 на Новочеркасском проспекте, гимназии №642 на Васильевском острове, школе №490 на Новочеркасском проспекте, а также школе №212 Фрунзенского района.

На опубликованных фотографиях в соцсети «ВКонтакте» видно, что учащихся вывели на улицу. Дети стоят либо на стадионе, либо у здания школы.

Эвакуация также прошла в детском саду №27 и №6 Красногвардейского района, учреждении №119 Фрунзенского района.

Кроме того, в городе эвакуировали семь районных судов — на этот раз письма с угрозами всем пришли с разным текстом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пенсионере, который сообщил о минировании квартиры в доме через дорогу.