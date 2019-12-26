Пенсионер с Комендантского заявил о минировании квартиры в доме через дорогу

Пенсионер с Комендантского заявил о минировании квартиры в доме через дорогу
Мужчина "заминировал" квартиру по телефону. Фото: pixabay

Неизвестный позвонил в полицию и сообщил о минировании квартиры в Приморском районе Петербурга. Его уже задержали.

Как стало известно gazeta.spb.ru, полиция Приморского района получила сообщение от неизвестного гражданина о том, что одна из квартир в доме №13, корпус 1, по Комендантскому проспекту. Стражи порядка проверили телефонный номер и выяснили, что он принадлежит пенсионеру, проживающему в доме №18 по Комендантскому проспекту. За ним выехал наряд полиции и доставил в отдел.

Правоохранители составили административный протокол и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщина «заминировала» здание прокуратуры возле Исаакия.

Комендантский проспект лжеминирование новости спб приморский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Метростроители в Петербурге выйдут на митинг из-за задержки зарплат
Двое хулиганов, решившие покататься на чужом авто, отправятся в колонию
В автосалоне на Пулковском шоссе обнаружили труп мужчины
Петербургские «минеры» судов просят заплатить Ведьмаку чеканной монетой
В Шашарах приезжий из Украины насмерть сбил пешехода
Поджог легковушки на Камышовой засняли видеокамеры
Годовалый малыш упал со второго этажа в ТЦ в Рощино
Пенсионер с Комендантского заявил о минировании квартиры в доме через дорогу