Пенсионер с Комендантского заявил о минировании квартиры в доме через дорогу

Неизвестный позвонил в полицию и сообщил о минировании квартиры в Приморском районе Петербурга. Его уже задержали.

Как стало известно gazeta.spb.ru, полиция Приморского района получила сообщение от неизвестного гражданина о том, что одна из квартир в доме №13, корпус 1, по Комендантскому проспекту. Стражи порядка проверили телефонный номер и выяснили, что он принадлежит пенсионеру, проживающему в доме №18 по Комендантскому проспекту. За ним выехал наряд полиции и доставил в отдел.

Правоохранители составили административный протокол и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщина «заминировала» здание прокуратуры возле Исаакия.