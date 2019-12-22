Женщина «заминировала» здание прокуратуры возле Исаакия

Правоохранительные органы оцепили здание петербургской прокуратуры, расположенной на Исаакиевской площади. Причиной оцепления стала подозрительная коробка на столбе.

Днем в пятницу, 20 декабря, возле здания прокуратуры Петербурга была обнаружена примотанная скотчем к столбу коробка. Она висела на высоте в два метра. Вокруг столба было выставлено оцепление из-за опасности взрыва. Однако позже специалисты выяснили, что в коробке ничего не было.

Владельца подозрительной коробки удалось вычислить при помощи записей с камер видеонаблюдения. По данным «Фонтанки», коробка была примотана женщиной лет 30-ти на вид, в темных штанах и светлой куртке.

После этого она уехала на троллейбусе с остановки на Почтамтской улице. Правоохранителям предстоит установить ее личность, изъяв видео из салона троллейбуса.

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