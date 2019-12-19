Анонимы «заминировали» суды и вузы Петербурга

Районные суды Петербурга снова начали рабочий день с эвакуаций. Анонимы разослали сообщения об угрозе взрыва утром 19 декабря.

Из-за сообщений о минировании эвакуировали Сестрорецкий, Приморский, Красногвардейский, Дзержиский, Василеостровский и Ленинский районный суды.

Некоторые из них уже вернулись к работе, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Здания проверили на наличие взрывных устройств и взрывчатые веществ. Ничего опасного не обнаружено.

В список анонимов в этот раз попали учебные заведения. На адрес Ленинского районного суда пришло письмо с перечнем «заминированных» вузов. Проверить предстоит Международный институт экономики и права, Военную академию связи им. С.М. Буденного, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет и другие объекты. Письмо пришла от отправителя под именем «Винтовка это праздник».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 18 декабря из-за сообщений о минировании эвакуировали 8 тыс. 249 человек.