Квартиры в Ленобласти подорожали сильнее, чем в Петербурге

В 2019 году во многих регионах страны зафиксирован рост стоимости квартир в новостройках. Это связывают в первую очередь с вступлением в силу закона об «эксроу-счетах», которые задуманы как способ ликвидировать долгострои и обман дольщиков.

В среднем по России стоимость квадратного метра в новостройках выросла аж на 30%, утверждают аналитики сервиса Авито Недвижимость. В Ленинградской области стоимость метра выросла на 15,8%, в то же время в Петербурге стоимость метра в новостройках выросла на 10%.

В абсолютных цифрах м2 в Ленобалсти в декабре 2019 года стоил почти 81 тыс рублей, а в Петербурге – 107 тысяч рублей. Такие данные приводят аналитики отрасли и риэлторы. Больше всего цены на новостройки выросли в Иркутской области – аж на 16,1%, и Московской области с 16,4% за год.

При этом Подмосковье и Ленобласть возглавили список регионов с самыми дорогими квартирами в новых домах, с ценами, соответственно в 94 и 81 тысячу рублей за квадратный метр.