Утки нарушают ПДД в Красном Селе

Утки в этом месте появляются регулярно. Фото: vk.com/krasnoe_selo

Утки в этом месте появляются регулярно. Фото: vk.com/krasnoe_selo

Теплой зимой в Петербурге активизировались утки. Водители уже не удивляются появлению пернатых на проезжей части в Красном Селе.

«Будьте аккуратнее! У Безымянного озера утки переходят дорогу вне пешеходного перехода», – пишут очевидцы в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте».

Утки в этом месте появляются регулярно. На птиц, переходящих дорогу, любуются дети и взрослые.

«Да их там полно! Дочка довольная, в окне залипает на них, когда проезжаем», – отмечают пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водители, проезжавшие по улицам города Пушкин наблюдали интересную картину: пара индюков вежливо и неторопливо пересекали проезжую часть по «зебре». Водители не менее вежливо тормозили, чтобы пропустить птиц, и снимали красавцев на видео.