Овечкин подпишет новый контракт с «Вашингтоном» в июле

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бэкстрем рассказал о том, когда капитан Александр Овечкин подпишет новый контракт с клубом НХЛ.

«Если я все правильно понимаю, Ови подпишет бумаги 2 июля», – считает Бэкстрем, сообщает пресс-служба лиги.

Срок действующего соглашения Овечкина рассчитан до конца сезона-2020/21.

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч состоялся в Вашингтоне. Счет 6:1 в пользу хозяев. В составе «Кэпиталз» отличались Александр Овечкин и Ти Джей Оши, Радко Гудас и Ларс Эллер. Овечкин оформил дубль в этом матче. Гостям удалось отыграть одну шайбу. Автором заброшенной шайбы стал россиянин Артем Анисимов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.