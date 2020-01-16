Toyota потратит почти $400 млн на производство летающих такси

Toyota потратит почти $400 млн на производство летающих такси
Toyota. Фото: pixabay

Японская автомобилестроительная корпорация Toyota собирается вложить $384 миллиона в американскую компанию Joby Aviation, занимающейся разработкой летающих машин.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на распространенное корпорацией заявление, производство летающего транспорта было долгосрочной целью компании. По словам президента Toyota Акио Тоёда, сейчас концерн продолжает работу в автопромышленности, однако соглашение с американцами позволяет «устремить взгляд в небо». По словам Тоёда, японская компания намерена поспособствовать развитию преобразований в транспортной сфере.

Японская компания инвестировала средства в развитие технологии летающих автомобилей, которые можно будет использовать как такси. Впоследствии компании намерены наладить их массовое производство.

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