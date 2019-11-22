Илон Маск представил миру пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Илон Маск представил миру пуленепробиваемый пикап Cybertruck
Cybertruck от Tesla. Фото: tesla.com

Американская компания, производитель электромобилей Tesla представила новый электрический пикап Cybertruck, который также пуленепробиваем и отличается своим футуристическим дизайном.

Как сообщает The Guardian, стоимость бронированного пикапа оценивается в $40 тысяч. Стекла отличаются от обычных сверхпрочностью и полимерных композитом в составе, которые в совокупности могут перенаправлять силу удара. Впрочем, на презентации это стекло разбилось от удара. Однако Илон Маск, основатель компании, отметил, что шар отскочил от стекла, не попав внутрь пикапа.

Аккумулятор позволяет автомобилю проехать более 800 км без подзарядки. Пикап способен развить скорость в 96 км/ч всего за 2,9 секунды. Пикап можно будет приобрести ближе к 2021 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался во время испытаний.

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