Прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Первый прототип крупного проекта компании Илона Маска SpaceX, космический корабль Starship Mk1 взорвался во время проверки функционирования аппарата.

Инцидент произошел в среду, 20 ноября, на пусковом комплексе в американском штате Техас, сообщает зарубежный портал Spaceflight. Баки для метана и кислорода, расположенные на корабле, были максимально заполнены криогенной жидкостью, что, вероятно, стало причиной взрыва.

Представители SpaceХ отмечают, что были готовы к такому развитию событий. Более того, инженеры не будут ремонтировать повережденный корабль, а сразу приступят к созданию более продвинутой версии Starship Mk3.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Илон Маск хочет посадить Starship на Луну через пару лет, в начале 2021 года. Первый корабль создадут беспилотным, затем на спутник отправят команду космонавтов.