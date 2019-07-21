Илон Маск намерен посадить Starship на Луну к 2021 году

Генеральный директор SpaceХ Илон Маск сообщил, что его команда планирует посадить беспилотный космический корабль Starship на Луну в начале 2021 года.

Кроме того, он отметил, что людей предполагается доставить на поверхность Луны еще через один-два года. Данное заявление Маск сделал в ходе интервью журналу «Time».

Маск отмечает, что сначала корабль будет беспилотным, но уже через год или два туда будет направлена команда. Он подчеркнул, что для перемещения на Луну людей понадобится значительно больше времени, чтобы доказать NASA и властям Соединенных Штатов Америки, что такой полет реален и безопасен.

Пока что прототип космического корабля Starship имеет технические проблемы во время запуска. Недавно, 16 июля, он загорелся по неизвестной причине.

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