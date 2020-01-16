В Гидрометцентре рассказали о начале климатической весны в России

В Гидрометцентре рассказали о начале климатической весны в России
Весна начнется в конце марта - начале апреля. Фото: pixabay

Жителям европейской части России стоит ждать климатическую весну ближе к апрелю, а россиянам, проживающим в азиатской части страны, — в середине апреля.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности главы российского Гидрометцентра Романа Вильфанда, весна придет на территорию России в конце марта — начале апреля. По словам синоптика, с начала весны — в марте — весна начнется только в Италии и Индии, а в Азии еще раньше. Более точных прогнозов на начало нового сезона синоптик не дал.

Вильфанд также отметил, что о рисках возникновения лесных пожаров и наводнений станет известно в марте. Однако он отметил, что максимальная водность снега наблюдается в начале марта, когда обычно происходит переход температуры в устойчивый «плюс».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали о регионах, попавших в зону аномального тепла.

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