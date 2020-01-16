Два ребенка погибли в пожаре в Иркутской области

Во время пожара в одном из жилых домов в поселке Большеворонежский в Иркутской области на улице Шевцова загорелся жилой дом. В пожаре погибли двое детей погибли. Еще один ребенок получил сильные ожоги.

Восьмилетний ребенок был госпитализирован с ожогами первой и второй степени тяжести.

В Главном управлении МЧС по региону рассказали, что в пожаре погибли мальчик 2016 и девочка 2017 года рождения.