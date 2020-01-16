Два ребенка погибли в пожаре в Иркутской области

Два ребенка погибли в пожаре в Иркутской области
О случившемся рассказали в МЧС. Фото: pixabay.com

Во время пожара в одном из жилых домов в поселке Большеворонежский в Иркутской области на улице Шевцова загорелся жилой дом. В пожаре погибли двое детей погибли. Еще один ребенок получил сильные ожоги.

Восьмилетний ребенок был госпитализирован с ожогами первой и второй степени тяжести.

В Главном управлении МЧС по региону рассказали, что в пожаре погибли мальчик 2016 и девочка 2017 года рождения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января. По данным ОГИБДД, около 17:30 таксист за рулем Skoda наехал на 16-летнего пешехода.

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