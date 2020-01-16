В Выборге построят квартал Сета Солберга

В Выборге построят квартал Сета Солберга
Выборг. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

К 2025 году в Выборге постоят квартал Сета Солберга — современное культурное пространство, в котором будут находиться выставочный зал, театр и коммерческие помещения.

Как заявил на встрече с журналистами глава администрации Выборгского района Ленобласти Геннадий Орлов, территорию квартала Сета Солберга, ограниченного улицами Крепостной, Армейской, Красина и Сторожевой башни, застроят к 2025 году. Там появится многофункциональный культурный центр, а несколько зданий старого фонда будут реконструированы.

За разработку технического задания на проектирование отвечает Фонд инвестиционных направлений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Выборг отличился количеством туристов на Рождество.

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