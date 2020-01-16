Борис Вишневский рассказал о возможных досрочных выборах в Госдуму

В пресс-релизе партии «Яблоко» депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский сообщил, что после отставки правительства выборы депутатов могут назначить до 2021 года
«Вряд ли это будет только что анонсированный как будущий премьер Михаил Мишустин — он, по примеру Михаила Фрадкова, видится лишь техническим премьером на период принятия конституционных изменений и возможных досрочных выборов Госдумы уже в 2020 году», — считает Вишневский.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербург вошел в рейтинг самых популярных портовых городов России. Был составлен список самых популярных портовых городов в стране.Санкт-Петербург занял третье место в рейтинге. В пятерку самых популярных портовых российских городов для летних путешествий в 2020 вошли также Таганрог и Калининград.