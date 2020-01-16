Туристов из Петербурга задержали по подозрению в осквернении геоглифа в Чили

В Чили задержали пару россиян, их подозревают в осквернении геоглифа Гиганта из пустыни Атакама. За осквернение исторического памятника их ждет штраф в 1 млн рублей.
О случившемся рассказала россиянка на своей страничке в Instagram, она сфотографировала ногу гиганта, после чего ее задержали.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января. По данным ОГИБДД, около 17:30 таксист за рулем Skoda наехал на 16-летнего пешехода.