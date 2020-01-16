Петербург установил температурный рекорд

Петербург установил температурный рекорд
Рекорд зафиксировали.Фото: pixabay

Ведущий специалист «Фобоса» сообщил о том, что 16 января в Санкт-Петербурге установился новый темперный рекорд.

Температура воздуха составила +6,8 градусов. Данный показатель больше +5,4, что было зафиксировано в 1975 году.

Синоптик рассказал в Facebook, что название нового рекорда сообщат после 21 часа.

В gazeta.spb.ru сообщали о том, что больше половины трудоустроенных жителей Петербурга не получили годовую премию в 2019 году. Об этом сообщают аналитики сервиса по поиску работы и подбора сотрудников Superjob.ru. Результаты опроса, в котором принимали участие трудоустроенные жители Санкт-Петербурга показали, что больше половины респондентов не получили новогоднюю премию в прошедшем году. Их число составило 65,13%.

погода спб температура
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Студент из Петербурга неоднократно развращал школьника
Иномарка сбила пешехода на Невском проспекте
Петербург установил температурный рекорд
Туристов из Петербурга задержали по подозрению в осквернении геоглифа в Чили
Семилетний ребенок едва не утонул в бассейне во Всеволожске
Около 15 тысяч человек эвакуировали из-за сообщений о «минирований» в Петербурге
Большинство россиян уверены, что не смогут прожить на пенсию
В Гидрометцентре сообщили россиянам о холодном феврале