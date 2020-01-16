Петербург установил температурный рекорд

Ведущий специалист «Фобоса» сообщил о том, что 16 января в Санкт-Петербурге установился новый темперный рекорд.

Температура воздуха составила +6,8 градусов. Данный показатель больше +5,4, что было зафиксировано в 1975 году.

Синоптик рассказал в Facebook, что название нового рекорда сообщат после 21 часа.

В gazeta.spb.ru сообщали о том, что больше половины трудоустроенных жителей Петербурга не получили годовую премию в 2019 году. Об этом сообщают аналитики сервиса по поиску работы и подбора сотрудников Superjob.ru. Результаты опроса, в котором принимали участие трудоустроенные жители Санкт-Петербурга показали, что больше половины респондентов не получили новогоднюю премию в прошедшем году. Их число составило 65,13%.