Новогодние премии не получили больше половины петербуржцев

Больше половины трудоустроенных жителей Петербурга не получили годовую премию в 2019 году. Об этом сообщают аналитики сервиса по поиску работы и подбора сотрудников Superjob.ru.

Результаты опроса, в котором принимали участие трудоустроенные жители Санкт-Петербурга показали, что больше половины респондентов не получили новогоднюю премию в прошедшем году. Их число составило 65,13%.

26,15% опрошенных признались, что им на работе премию выдали. 8,72% проголосовавших рассказали, что они не трудоустроены.

Большинство жителей города считали, что сумма новогодней премии составит не более чем 10 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что утром понедельника, 13 января, на автодороге Р-23 случилось два дорожно-транспортных происшествия с участием нескольких автомобилей.