Иномарка сбила пешехода на Невском проспекте

На Невском проспекте у станции метро «Маяковская» в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие. Все случилось утром четверга, 16 января.

Иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе по дороге к кинотеатру «Художественный». Пострадавший был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

«По данному факту проводится расследование», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель скрылся с места аварии, но его удалось задержать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января. По данным ОГИБДД, около 17:30 таксист за рулем Skoda наехал на 16-летнего пешехода.