Общественный транспорт встал в пробке из-за аварии на Московском

Общественный транспорт встал в пробке из-за аварии на Московском
ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге на перекрестке Ленинского и Московского произошло дорожно-транспортное происшествие. Все случилось утром, 16 января.

Движение общественного транспорта остановилось из-за аварии.

«Автобус и автомобиль устроили аварию на перекрестке Ленинского и Московского. Троллейбусы стоят», — сообщили очевидцы сообщили в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Информации о пострадавших нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что неизвестный избил пожилого жителя Петербурга. Подозреваемого в нападении удалось задержать. Правоохранители уже задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний гражданин. Сейчас стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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