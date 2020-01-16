Общественный транспорт встал в пробке из-за аварии на Московском

В Санкт-Петербурге на перекрестке Ленинского и Московского произошло дорожно-транспортное происшествие. Все случилось утром, 16 января.
Движение общественного транспорта остановилось из-за аварии.
«Автобус и автомобиль устроили аварию на перекрестке Ленинского и Московского. Троллейбусы стоят», — сообщили очевидцы сообщили в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
Информации о пострадавших нет.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что неизвестный избил пожилого жителя Петербурга. Подозреваемого в нападении удалось задержать. Правоохранители уже задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний гражданин. Сейчас стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.