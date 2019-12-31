Неизвестный избил пенсионера на Маршала Захарова

В Красносельском районе Петербурга задержан подозреваемый, избивший пожилого мужчину. Пострадавшего госпитализировали.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в понедельник, 30 декабря, в районную полицию поступило сообщение, что кто-то избил пенсионера. Все произошло возле дома №331 по улице Маршала Захарова. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что телесные повреждения получил 68-летний мужчина. Его госпитализировали в одно из городских медучреждений.

Правоохранители уже задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний гражданин. Сейчас стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Шушар избили и ограбили в его собственной квартире за долг в 100 тысяч.