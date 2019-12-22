Жителя Шушар избили и ограбили в его собственной квартире за долг в 100 тысяч

Жителя Шушар избили и ограбили в его собственной квартире за долг в 100 тысяч
Злоумышленников разыскивают. Фото: pixabay

В Петербурге выясняются обстоятельства нападения на мужчину, проживающего в поселке Шушары, сообщили в главке МВД по городу и области.

Вечером в субботу, 21 декабря, в полицию обратился 21-летний гражданин. По его словам, трое человек ворвались в его квартиру в доме №3/2 по улице Вишерской, отобрали его смартфон и 98 тысяч рублей. Затем они ударили его по голове и сбежали.

Пострадавший рассказал, что среди злоумышленников был его знакомый, которому он должен 100 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов начали искать преступников. Известно, что они приехали на «каршеринге».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое подростков ограбили жителя Гатчины. В Гатчинском районе Ленобласти задержаны 15-летние подростки, подозреваемые в грабеже в отношении мужчины.

грабеж долг шушары
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Шнуров высмеял оскорбившего Гагарину участника шоу «Голос»
Жителя Шушар избили и ограбили в его собственной квартире за долг в 100 тысяч
Женщина пострадала под колесами ВАЗ на «зебре» в Гатчине
Боксер Денис Лебедев проиграл поединок и решил повторно завершить карьеру
Александр Емельяненко отреагировал на вызов Рамзана Кадырова на бой
Русские не доверяют соотечественникам в Финляндии
В Уфе полыхает нефтехимический завод
В Петербурге школу назвали в честь космонавта Гречко