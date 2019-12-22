Жителя Шушар избили и ограбили в его собственной квартире за долг в 100 тысяч

В Петербурге выясняются обстоятельства нападения на мужчину, проживающего в поселке Шушары, сообщили в главке МВД по городу и области.

Вечером в субботу, 21 декабря, в полицию обратился 21-летний гражданин. По его словам, трое человек ворвались в его квартиру в доме №3/2 по улице Вишерской, отобрали его смартфон и 98 тысяч рублей. Затем они ударили его по голове и сбежали.

Пострадавший рассказал, что среди злоумышленников был его знакомый, которому он должен 100 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов начали искать преступников. Известно, что они приехали на «каршеринге».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое подростков ограбили жителя Гатчины. В Гатчинском районе Ленобласти задержаны 15-летние подростки, подозреваемые в грабеже в отношении мужчины.