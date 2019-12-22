Двое подростков ограбили жителя Гатчины

В Гатчинском районе Ленобласти задержаны 15-летние подростки, подозреваемые в грабеже в отношении мужчины.

Как стало известно gazeta.spb.ru, ранним утром в субботу, 21 декабря, в полицию обратился 26-летний мужчина и рассказал, что накануне ночью возле дома №18 по Соборной улице неизвестный, применив физическую силу, похитил из кармана его куртки мобильный телефон за 4 тыс. рублей и две банковские карты.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту грабежа и в тот же день задержали подозреваемых. Ими оказались двое 15-летних подростков, у которых при себе были две банковские карты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что установили личность мужчины, который ограбил прохожего в Колпино.