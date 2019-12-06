Установили личность мужчины, который ограбил прохожего в Колпино

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в полицию поступило обращение 23-летниего мужчины, который рассказал, что у дома №8 по Соборной улице мужчина насильно отобрал у него рюкзак с ноутбуком, наушниками, 2 геймпадами и телефоном. Ущерба составил 83 тыс. рублей. Обращение в полицию было совершено 9 ноября.

После ограбления мужчина скрылся. Ущерба составил 83 тыс. рублей.