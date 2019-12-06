Установили личность мужчины, который ограбил прохожего в Колпино

В Санкт-Петербурге сотрудником правоохранительных органов удалось установить личность мужчины, подозреваемого в ограблении. Он ограбил прохожего на улице.
В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в полицию поступило обращение 23-летниего мужчины, который рассказал, что у дома №8 по Соборной улице мужчина насильно отобрал у него рюкзак с ноутбуком, наушниками, 2 геймпадами и телефоном. Ущерба составил 83 тыс. рублей. Обращение в полицию было совершено 9 ноября.
После ограбления мужчина скрылся. Ущерба составил 83 тыс. рублей.
Было возбуждено уголовное дело.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что в Приморском районе Северной столицы стражи порядка ищут мошенников, которые обокрали пожилую жительницу. Преступный инцидент случился в четверг, 5 декабря, в одном из домов на Байконурской улице.