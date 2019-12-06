Установили личность мужчины, который ограбил прохожего в Колпино

Установили личность мужчины, который ограбил прохожего в Колпино
Возбуждено уголовное дело.Фото: Pixabay.com
В Санкт-Петербурге сотрудником правоохранительных органов удалось установить личность мужчины, подозреваемого в ограблении. Он ограбил прохожего на улице.

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в полицию поступило обращение 23-летниего мужчины, который рассказал, что у дома №8 по Соборной улице мужчина насильно отобрал у него рюкзак с ноутбуком, наушниками, 2 геймпадами и телефоном. Ущерба составил 83 тыс. рублей. Обращение в полицию было совершено 9 ноября.

После ограбления мужчина скрылся. Ущерба составил 83 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что в Приморском районе Северной столицы стражи порядка ищут мошенников, которые обокрали пожилую жительницу. Преступный инцидент случился в четверг, 5 декабря, в одном из домов на Байконурской улице.
грабеж колпино спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жителя Мурино подозревают в убийстве и расчленении двоюродного брата
Установили личность мужчины, который ограбил прохожего в Колпино
Петербургские полицейские разыскивают похитителя браслетов, проникающего в ...
Водителя Mazda, насмерть сбившего инженера на Энгельса, задержали
Домушник вынес из квартиры петербуржца более 300 тысяч рублей в разной валюте
Водитель «Мерседеса» ранил ножом автомобилиста на ...
Водитель Audi, устроивший ДТП на Выборгском, 104 раза превысил скорость в ...
Лжегаговики залезли к пенсионерке в комод и забрали деньги на Байконурской