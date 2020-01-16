Автомобилисты встали в 7-километровой пробке на КАД

В Санкт-Петербурге утром, 16 января, была зафиксирована пробка длиной 7,7 километров. Информация об этом стала доступна из сервиса «Яндекс. Пробки».

Движение машин было затруднено на КАД, Большом Обуховском мосту, внутренней стороне кольцевой от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой.

Автомобилисты могли простоять в данной пробке больше 40 минут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы подвержены депрессиям из-за нехватки витамина D. Обычно проблема с ним есть у людей, которые редко находятся под солнцем. Это справедливо для петербуржцев, которые большие часть года с нетерпением ждут теплых деньков.