Проезжую часть залило водой на Выборгском шоссе

Проезжую часть залило водой на Выборгском шоссе
Об этом сообщили очевидцы.Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге в районе дома 369 по Выборгскому шоссе произошло ЧП. Все произошло 16 января.

Вода залила тротуар и проезжую часть. Школьники перебираются через лужи по поребрикам, держась за забор.

Причины ЧП неизвестны, сообщает «Мойка78».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Петербургская воздушная гавань Пулково на пять лет перешла в режим открытого неба в среду, 1 января. В Пулково сроком на пять лет сняли ограничение по седьмой степени свободы воздуха для полетов зарубежных авиакомпаний в Северную столицу.

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