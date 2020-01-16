Проезжую часть залило водой на Выборгском шоссе

В Санкт-Петербурге в районе дома 369 по Выборгскому шоссе произошло ЧП. Все произошло 16 января.

Вода залила тротуар и проезжую часть. Школьники перебираются через лужи по поребрикам, держась за забор.

Причины ЧП неизвестны, сообщает «Мойка78».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Петербургская воздушная гавань Пулково на пять лет перешла в режим открытого неба в среду, 1 января. В Пулково сроком на пять лет сняли ограничение по седьмой степени свободы воздуха для полетов зарубежных авиакомпаний в Северную столицу.