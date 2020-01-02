Петербургский аэропорт Пулково перешел в режим открытого неба

Петербургский аэропорт Пулково перешел в режим открытого неба
Пулково. Фото: Baltphoto

Петербургская воздушная гавань Пулково на пять лет перешла в режим открытого неба в среду, 1 января.

В Пулково сроком на пять лет сняли ограничение по седьмой степени свободы воздуха для полетов зарубежных авиакомпаний в Северную столицу. Российский Минтранс утвердил перечень из 30 стран. В будущем его могут расширить.

Согласно итогам предварительных переговоров, в выполнении рейсов по седьмой степени свободы воздуха в 2020 году заинтересованы авиакомпании EasyJet, Volotea, Air Baltic, Wizz Air, Ryanair, Fly One и другие.

Как сообщает РИА Новости, лоукостеры будут летать из 22 государств с последующим увеличением перечня. Среди них Великобритания, Болгария, Испания, Литава, Мальта, Эстония, Дания, Швеция, Нидерланды и ряд других европейских стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково могут появиться четыре курилки.

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