Рейс Петербург — Мурманск совершил круг над Ладогой и полетел дальше

Вылетевший из Пулково самолет в Мурманск изменил траекторию полета, сделав круг над Ладожским озером, после чего продолжил полет в столицу Заполярья.

Согласно данным сервиса FlightRadar24, самолет авиаперевозчика «Россия» рейсом FV 6343 Санкт-Петербург — Мурманск совершил незапланированный круг над Ладогой.

По данным онлайн-табло Пулково, лайнер покинул Северную столицу в 9:05, а в Мурманске он должен был оказаться в 11:05.

Как сообщают петербургские СМИ, незапланированные изменения маршрута произошли по причине ЧП на борту самолета. Однако в пресс-службе «России» заявили, что внештатные ситуации в самолете зафиксированы не были.

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