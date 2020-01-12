Десятки авиарейсов задержаны и отменены в Дубае из-за дождя

В Объединенных Арабских Эмиратах были отменены и задержаны вылеты. Из-за сильных ливней пассажиры вынуждены ожидать своего рейса в аэропорту Дубая, среди них также оказались петербуржцы.

Отсрочки и отмены рейсов из Дубая и в Дубай начались со вчерашнего дня и продолжатся до вечера, 12 января, из-за погодных условий.

Согласно данным местного управления аэропортов, сообщают «РИА Новости», пассажирам рекомендуют держать связь с авиакомпаниями, чтобы сотрудники могли сообщить о возможных изменениях в расписании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержке рейса из Петербурга в Дубаи. Пассажиры прождали в аэропорту час.