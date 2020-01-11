В Пулково задержали самолет в Дубаи

В Пулково задержали самолет в Дубаи
Пулково. Фото: Baltphoto

По какой причине это произошло – не уточняется. Пассажирам пришлось ждать час.

О задержке стало известно 11 января поздно вечером. Изменения в расписании отобразили на онлайн-табло петербургского аэропорта «Пулково». Самолет из Санкт-Петербурга в Объединенные Арабские Эмираты должен был вылететь в 23:25, но был отложен на час по непонятной причине. Борт оторвался от земли только в половину первого, пассажирам пришлось провести лишнее время в аэропорту.

К слову, в «Пулково» также отложили вылет в Москву – рейс состоялся тоже только спустя час, в 23:50.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково задержали вылет четырех самолетов. Были задержаны авиарейсы из Санкт-Петербурга в Хельсинки, Минск, Архангельск, Иваново.

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