В Пулково задержали вылет четырех самолетов

Были задержаны авиарейсы из Санкт-Петербурга в Хельсинки, Минск, Архангельск, Иваново.

Рейсы задержали на полчаса. Это случилось утром, 11 января. Информацию о данной ситуации вывели на онлайн-табло аэропорта Пулково.