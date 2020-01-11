В Пулково задержали вылет четырех самолетов

Были задержаны авиарейсы из Санкт-Петербурга в Хельсинки, Минск, Архангельск, Иваново.
Рейсы задержали на полчаса. Это случилось утром, 11 января. Информацию о данной ситуации вывели на онлайн-табло аэропорта Пулково.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники наркоконтроля МВД вместе с полицейскими петербургского Главка накрыли группировку, которая занималась распространением наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов одновременно провели 17 обысков. Было задержано семь человек, среди которых предполагаемый организатор и системный администратор.