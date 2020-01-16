Ученый рекомендует отказаться от электрочайников из пластика

Ученый рекомендует отказаться от электрочайников из пластика
Ученые призывают выбросить пластиковые электрочайники. Фото: pixabay

Российские ученые из Института экспериментальной медицины во главе с руководителем Евгением Паткиным провели исследование и пришли к выводу, что использование пластмассовых электрочайников может навредить здоровью.

Как сообщает издание «Доктор Питер», специалисты установили, что содержащиеся в пластике дозы токсикантов могут привести к проблемам со здоровьем. Токсиканты могут нанести вред как взрослому, так и ребенку в утробе матери.

Исследование показало, что в производстве пластмассы уже на протяжении 50 лет используется химическое вещество бисфенол А. Паткин заявил, что проблемы со здоровьем могут начаться и после обычного приема пищи, в которой будет содержаться даже малая доза тяжелых металлов.

По словам ученого, наиболее активное выделение бисфенола происходит при нагревании, а это значит, что людям следует отказаться от пластиковых электрочайников. Кроме того, не стоит разогревать детской питания в бутылочках из пластмассы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые рассказали, что является причиной плохого сна.

здоровье исследование пластик ученые чайник
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов поделился впечатлениями от послания Путина Федеральному собранию
В Ленобласти подготовили площадки для купаний на Крещение
Ученый рекомендует отказаться от электрочайников из пластика
Санкт-Петербург поднялся в мировом рейтинге роста цен на жилье
Рейс Петербург — Мурманск совершил круг над Ладогой и полетел дальше
Мигрантку посадили на два года в Петербурге за дачу взятки полицейскому
Проезжую часть залило водой на Выборгском шоссе
Россельхознадзор проверил крупные партии экзотических фруктов в Петербурге