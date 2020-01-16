Ученый рекомендует отказаться от электрочайников из пластика

Российские ученые из Института экспериментальной медицины во главе с руководителем Евгением Паткиным провели исследование и пришли к выводу, что использование пластмассовых электрочайников может навредить здоровью.

Как сообщает издание «Доктор Питер», специалисты установили, что содержащиеся в пластике дозы токсикантов могут привести к проблемам со здоровьем. Токсиканты могут нанести вред как взрослому, так и ребенку в утробе матери.

Исследование показало, что в производстве пластмассы уже на протяжении 50 лет используется химическое вещество бисфенол А. Паткин заявил, что проблемы со здоровьем могут начаться и после обычного приема пищи, в которой будет содержаться даже малая доза тяжелых металлов.

По словам ученого, наиболее активное выделение бисфенола происходит при нагревании, а это значит, что людям следует отказаться от пластиковых электрочайников. Кроме того, не стоит разогревать детской питания в бутылочках из пластмассы.

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