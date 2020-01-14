Ученые рассказали, что является причиной плохого сна

Исследователи сообщили о том, какие продукты вызывают бессонницу.

Оказалось, что причиной плохого сна является употребление продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов.

Нарушение сна вызывают гормоны адреналина и кортизола, которые выбрасываются при выработке инсулина, пытающегося понизить уровень сахара в крови.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что актриса Елизавета Боярская опубликовала в своих социальных сетях фотографию с мужем, которую они сделали на отдыхе. Поклонники актрисы отметили, что Боярская с мужем очень похожи друг на друга.