Беременную петербурженку сбили на Васильевском острове

Дорожное происшествие с участием иномарки и беременной женщины-пешехода произошло в Василеостровском районе Петербурга.
Согласно данным отдела пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, все произошло на перекрестке Среднего проспекта с Тучковым переулком. Женщину в с ребенком в утробе сбил автомобилист на Volkswagen с опытом вождения в год. Потерпевшая в момент ДТП переходила дорогу по «зебре».
В результате аварии сбитую петербурженку госпитализировали в больницу. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.
Правоохранители проводят проверку по факту дорожной аварии.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что общественный транспорт встал в пробке из-за аварии на Московском.