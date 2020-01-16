Беременную петербурженку сбили на Васильевском острове

Дорожное происшествие с участием иномарки и беременной женщины-пешехода произошло в Василеостровском районе Петербурга.

Согласно данным отдела пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, все произошло на перекрестке Среднего проспекта с Тучковым переулком. Женщину в с ребенком в утробе сбил автомобилист на Volkswagen с опытом вождения в год. Потерпевшая в момент ДТП переходила дорогу по «зебре».

В результате аварии сбитую петербурженку госпитализировали в больницу. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Правоохранители проводят проверку по факту дорожной аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что общественный транспорт встал в пробке из-за аварии на Московском.