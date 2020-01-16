В Петербурге появится 19 новых газовых заправок

В Петербурге появится 19 новых газовых заправок
В Петербурге появятся новые газовые заправки. Фото: ПАО "Газпром"

Власти Санкт-Петербурга совместно с «Газпромом» определили места под строительство новых газовых заправок на метане.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, программа газификации в Петербурге предусматривает сотрудничество с энергетической компанией «Газпром». За четыре года в городе должны построить 19 автомобильных заправок на метане.

Кроме того, в черте города также появятся 190 километров газопроводов, а 15 котельных будут переведены на природный газ.

Стоимость программы оценивается в 28 миллиардов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Газпром» проводит закрытый архитектурный конкурс на разработку проекта здания на Охтинском мысу.

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