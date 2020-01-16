Спецтехника с реагентами пропала с улиц Петербурга

Спецтехника с реагентами исчезла с улиц Санкт-Петербурга. Данные машины использовались в городе несмотря на отсутствие снега.

На данный момент в Петербурге остались лишь несколько машин с реагентами, об этом стало известно из данных интерактивной онлайн карты, сообщает «Мойка78».

Распределитель реагентов работает на Арсенальной набережной, а также у станции метро«Чернышевская».

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