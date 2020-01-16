Дополнительные автобусы будут ходить к «Беговой»

326 миллионов человек были перевезены автобусами компании «Пассажиравтотранса» в 2019 году. Данный показатель на 2 млн больше, чем в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Среди пассажиров с каждым годом увеличивается количество пользователей билета «Подорожник» — в ушедшем году им оплатили проезд 52 млн человек, что на 4 млн больше, чем год назад. Для экономии времени и финансов горожане пользуются и услугой активации удалённого пополнения билета», — рассказали в «Пассажиравтотрансе».

В предприятии также планируют обеспечить дополнительное сообщение со станцией метро «Беговая» и сократить интервалы на востребованных маршрутах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что движение общественного транспорта остановилось из-за аварии в Петербурге.