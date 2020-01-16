Пассажиры рейса Петербург — Мурманск рассказали о ЧП на борту после приземления

На борту самолета авиаперевозчика «Россия», совершавшего рейс из Петербурга в Мурманск, произошло ЧП. В самолете сломалась система кондиционирования. После устранения неполадки самолет вернулся на заданный ему курс.

Самолет совершил посадку в Мурманске, а пассажиры поделились своими впечатлениями о данном полете в интернете.

«Ребята, мы сели после аварийного снижения и разгерметизации. Я впервые хлопаю в самолете без любых сожалений с зареванным лицом», — сообщила одна из пассажирок в Сети.

Пассажиры также рассказали, что пилот попросил всех надеть кислородные маски во время полета, но его просьбу проигнорировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вылетевший из Пулково самолет в Мурманск изменил траекторию полета, сделав круг над Ладожским озером, после чего продолжил полет в столицу Заполярья.